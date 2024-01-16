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الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

الثلاثاء، 16-01-2024 06:11 ص

الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

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الوكيل الاخباري - وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ما يحدث في غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

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وقالت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، إنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للإبادة والتشويه واليتم".


وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، إلى 24 ألفا و100 شهيد، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 60 ألفا و834 إصابة، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع (نحو 1.9 مليون شخص).


 




 

 


 

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