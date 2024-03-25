الأونروا تدين قرار إسرائيل منعها من توصيل مساعدات لشمال غزة

الوكيل الاخباري - دانت وكالة الأونروا قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنعها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة، ووصفته بالعمل الشائن.

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وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على الرغم من "المأساة التي تتكشف تحت أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال".



واضاف في منشور له على منصة "اكس" ان القرار " أمر شائن ويعد مقصودًا لعرقلة المساعدة المنقذة للحياة خلال مجاعة من صنع الإنسان".



وشدد المفوض العام على "وجوب رفع هذه القيود"، مؤكدا أن "الأونروا هي أكبر منظمة تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى مجتمعات النازحين في غزة".



واوضح انه من خلال منع الأونروا من الوفاء بتفويضها في غزة، فإن الساعة سوف تدق بشكل أسرع نحو المجاعة وسيموت عدد أكبر بكثير من الجوع والجفاف ونقص المأوى.



وقال ان "هذا لا يمكن أن يحدث، فهو لن يؤدي إلا إلى تلطيخ إنسانيتنا الجماعية".