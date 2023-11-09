الأونروا تطلق نداءً إنسانيًا بقيمة 480 مليون دولار

الوكيل الإخباري - أطلقت وكالة الأونروا، نداء إنسانيا عاجلا اليوم الخميس ناشدت فيه توفير 481 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية- للأشخاص المتضررين من الصراع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

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وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني في كلمته خلال مؤتمر باريس الإنساني الدولي، إنه التقى أطفالا خلال زيارته الأخيرة للقطاع كانوا يطلبون "قطعة خبز أو شربة ماء"، مضيفًا أن هذه كانت واحدة من أكثر اللحظات حزنًا.



وأشار لازاريني "بعد شهر من الحصار المشدد والحرب الوحشية، أصبحت الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة وتتنامى ساعة تلو الأخرى" لافتًا أن قدرات الوكالة استنفدت، فيما أصبح موظفوها في غزة أنفسهم نازحين مع استشهاد 99 من زملائهم.



وتواجه الأونروا أزمة مالية مزمنة منذ أكثر من عقد من الزمان بسبب قلة التمويل والمنح.



بترا