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الأربعاء، 18-10-2023 03:41 م

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

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الوكيل الإخباري - قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بغزة عدنان أبو حسنة، إن ما لدى الوكالة من مواد غذائية لا يكفي إلا لنصف يوم فقط، وأن ما تتعرض له غزة حاليا لم يسبق أن تعرضت له في كل الحروب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وأضاف أبو حسنة أنه في الحروب السابقة كان الاحتلال ينسق مع أونروا، ويعيد فتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية، وفتح الممرات الإنسانية، لكن هذا الإغلاق التام لم يحدث منذ 1967.


وأكد أن الوقود في غزة على وشك النفاد، والقطاع الصحي ينهار، وغزة بأكملها تشرب الآن مياها ملوثة، ونسبة الملوحة فيها 9 أضعاف المعدل العالمي، وكل محطات التحلية متوقفة، بالإضافة إلى أن الصرف الصحي يصبّ مباشرة في الخزان الجوفي لغزة وخدماته متوقفة. الجزيرة نت 

 




 

 


 

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