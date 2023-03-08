الإضراب الشامل يعم الضفة حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين

الوكيل الإخباري - عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، محافظات الضفة الفلسطينية ، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة 26 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.



واستهدفت قوات الاحتلال بصاروخ، على الأقل، أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.



وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، الإضراب الشامل اليوم الأربعاء في محافظات فلسطين، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها.



وقال منسق لجنة التنسيق الفصائلي عصام بكر إن الإضراب يأتي استنكارا لمجزرة الاحتلال التي ارتكبها اليوم في جنين ومخيمها، وراح ضحيتها ستة شهداء، إضافة لعشرات الإصابات، واستمرار مسلسل القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب في المواقع كافة.



ومنذ ساعات الصباح عمّ الإضراب التجاري الشامل والحداد مدينة جنين وبلداتها وقراها، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، بدعوة من فصائل العمل الوطني والإسلامي وحركة "فتح".

وفا