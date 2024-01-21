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الأحد، 21-01-2024 08:30 ص

الإعلام العبري: الكابينت سيوافق على تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - توقعت هيئة البث الإسرائيلية، مصادقة مجلس الوزراء (الكابينت)، خلال اجتماعه المزمع عقده اليوم الأحد، على قرار تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية عن طريق النرويج بعد اقتطاع الحصة المخصصة لقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية: "من المتوقع أن يدعم مجلس الوزراء تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية عبر النرويج، لكن بعد اقتطاع الأموال المخصصة لغزة".

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وأضافت الهيئة: :من المتوقع أن يؤيد جميع أعضاء الحكومة القرار، باستثناء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي غالبا سيعارضه".

وطالب بن غفير بالحصول على مزيد من التفاصيل حول الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات حول الضمانات التي ستطلبها "إسرائيل" من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة.

 




 

 


 

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