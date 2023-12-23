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السبت، 23-12-2023 02:03 م

صحفي أمريكي بارز: حان وقت انسحاب إسرائيل من غزة

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الوكيل الاخباري - قال الصحفي الأمريكي البارز، توماس فريدمان، إن الوقت قد حان، لنهاية الحرب في غزة، وإسرائيل لن تحقق أهدافها المرجوة، أما الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيجب عليه اتخاذ "موقف صارم" من دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وفي مقال تم نشره في صحيفة أمريكية نقلا عن فريدمان، جاء فيه أن "الوقت قد حان، بالنسبة للحكومة الأمريكية، كي تخبر إسرائيل بحزم، أن حربها لإبادة حماس لن تحقق أهدافها".


وأشار فريدمان إلى أنه يجب على حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن تبلغ إسرائيل "بإعلان النصر في غزة"، ثم تنهي الحرب وتعود أدراجها.


 




 

 


 

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