الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان من ضريبة الدخل والمبيعات لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد

ارتفاع كبير على الذهب في الأردن .. كم بلغ سعر غرام 21 ؟

وزيرة العمل: دليل شامل لأسس إصدار تصاريح عمل العمالة غير الأردنية

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا عبر الإنترنت بخصوص رفح

تعرّف على أسعار المحروقات الجديدة في الأردن حسب التنكة

النفط يصعد مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات

السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق المدينة الطبية

الإعلام العبري يكشف تكلفة حماية نجل نتنياهو شهريا

تقرير صادم من دولة أوروبية.... وفاة مئات المرضى أسبوعيا في الطوابير

استقرار أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

الإثنين، 01-04-2024 09:52 ص

الإعلام العبري يكشف تكلفة حماية نجل نتنياهو شهريا

ط


الوكيل الاخباري - أفادت القناة 12 أن نجل نتنياهو، يائير، يتمتع بحماية أمنية مكلفة في الولايات المتحدة لا يبدو أنه يحق له الحصول عليها. مجلس تحرير تايمز أوف إسرائيل.

اضافة اعلان


وأضافت إن تأمين إقامة يائير نتنياهو (نجل نتنياهو) في مجمع سكني فخم بميامي، فلوريدا، مع سائق واثنين من الحراس الشخصيين من وحدة النخبة 730 التابعة لجهاز الشاباك، يكلف الدولة ما يقدر بنحو 200,000 شيكل (55 ألف دولار) شهريا، وكلّف 680 ألف دولار حتى الآن، وفق التقرير.


ووفقا للتقرير، فإنه من غير المسبوق أيضا أن يحصل ابن رئيس الوزراء البالغ الذي يعيش في الخارج على حراسة أمنية من الشاباك على مدار الساعة.


وكان يائير غادر إسرائيل في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة في 26 مارس 2023، عندما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد غاضبين من قرار والده بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا الحكومة إلى وقف عملياتها العسكرية، وقيل إن يائير نتنياهو، الذي كان آنذاك محرضا يمينيا غزير الإنتاج على وسائل التواصل الاجتماعي، أثر على قرار والده بإقالة الوزير.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كك

أكسيوس: الولايات المتحدة وإسرائيل تعقدان اجتماعا عبر الإنترنت بخصوص رفح

جيش اس

القناة 12 الإسرائيلية: عدد مصابي الجيش تجاوز 6800

222

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش قتل 200 فلسطيني بمستشفى الشفاء

ي

مكتب نتنياهو يكشف عن حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية

جيش اس

جيش الاحتلال: مقتل جندي من الكتيبة 77 خلال معارك جنوبي غزة

ك

حماس: إنشاء إسرائيل مناطق إعدام بغزة جريمة حرب وحشية

أخبار متعلقة
طط

بنك إسرائيل يدعم تجنيد الحريديم

غغ

بلينكن يحذر من مخاطر اجتياح رفح ويتحدث عن بدائل

با

بايدن "محبَط" من نتنياهو ويقر بصعوبة التوصل لهدنة في رمضان

22

مسؤولون: أميركا طلبت ضمانات من إسرائيل بشأن استخدام الأسلحة

ههه

لبيد: لا يمكن لنتنياهو الاستمرار في منصبه

4_news_1709709341

موقع والا: غانتس أدرك أن الحكومة الإسرائيلية في ورطة عميقة