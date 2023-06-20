الثلاثاء 20-06-2023
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الثلاثاء، 20-06-2023 10:49 ص

الإمارات تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

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الوكيل الاخباري - أدانت دولة الإمارات، الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة جنين ومخيمها، والتي أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين ، وإصابة 100 آخرين.

ودعت الخارجية الإماراتية إسرائيل، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إلى خفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.

وشددت على أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف تصاعد التوتر والدفع بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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