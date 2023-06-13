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الثلاثاء، 13-06-2023 08:34 ص

الاحتلال يداهم منزلا في مدينة جنين

هدم2


الوكيل الاخباري- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في مدينة جنين وسط اندلاع مواجهات.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بعد تسلل الوحدات الخاصة للحي الشرقي ونشر القناصة على أسطح العمارات وسط اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة النارية وداهمت منزل الفلسطيني عدي زهير بعجاوي في الحي وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته واستجوبت ساكنيه .


في السياق، كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري ونصب الكمائن والحواجز في محيط قرى وبلدات المحافظة، واقتحمت قرى فقوعة وجلبون ورمانة.

 

وفا


 




 

 


 

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