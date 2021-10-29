الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 05:51 م

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

وأكد في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والواضح بأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خطوات طرح عطاء بناء وحدات استيطانية جديدة، التي تتعارض تماماً مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء، مطالباً بوقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، والتي هناك حاجة ماسة إليها.

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المصدر: بترا

 

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