الاحتلال اعتقل أكثر من 750 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من (750) طفلًا، وفتى فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري، كان من بينهم جرحى تعرضوا لإطلاق نار قبل الاعتقال، وأثناء اعتقالهم.

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وأوضح النادي في بيان أصدره عشية يوم الطفل العالميّ الذي يُصادف الـ20 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، أن عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال يبلغ اليوم نحو (160) طفلًا يقبعون في سجون "عوفر، مجدو، والدامون".



وبين أن من بين المعتقلين ثلاث فتيات قاصرات يقبعنّ في سجن "الدامون"، وهن نفوذ حمّاد (16 عامًا) من القدس، وزمزم القواسمة (17 عامًا)، وجنات زيدات (16 عامًا) وهما من الخليل.



وأشار إلى أن من بين الأطفال المعتقلين خمسة أطفال رهنّ الاعتقال الإداريّ، أحدهم تجاوز سنّ الطفولة مؤخرًا وهم أنس ابو الرب من جنين، عبد الرحمن الخطيب من بلدة حزما شمال شرقي القدس، عبادة خليل حمّاد من بلدة سلواد، جهاد بني جابر من بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وصهيب سلامة من جنين.

صفا