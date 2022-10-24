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الإثنين، 24-10-2022 08:04 ص

إصابة فتى بشظايا بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

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الوكيل الإخباري- أصيب فجر اليوم الاثنين، فتى بشظايا بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين، كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي عجة وجبع جنوب المدينة.

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وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا"، أنه جرى نقل الفتى المصاب إلى مستشفى جنين الحكومي لتقلي العلاج، في الوقت الذي أطلق فيه جنود الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة النارية في شوارع البلدة.


وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدة جبع الثلاثة الرئيسية ونصبت حواجز عسكرية طيارة وقناصة على أسطح بعض المنازل وسط إندلاع مواجهات، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل بلدة عجة المجاورة بعد نصب حاجز عسكري على مدخلها الجنوبي.


وفا


 




 

 


 

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