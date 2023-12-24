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الأحد، 24-12-2023 01:24 م

الاحتلال اعتقل 4695 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو (4695) مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأوضح نادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.


يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.


 




 

 


 

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