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الإثنين، 30-11-2020 10:18 ص

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا

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الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة طالت أحد عشر فلسطينيا.

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وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين الاحد عشر.


وعلى صعيد متصل، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، منزلا فلسطينيا في مدينة الطيرة داخل اراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.


وقالت لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، في بيان، إن الشرطة الإسرائيلية فرضت طوقا على المنطقة الشمالية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل الذي يعود للمواطن إسلام قشوع.


يشار إلى أن البلدات العربية تشهد تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، واللد، ويافا، وسخنين، وحرفيش، ومساكن العراقيب التي هُدمت للمرة 180 على التوالي وغيرها في منطقة النقب.


 




 

 


 

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