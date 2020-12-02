الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا

الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء ثلاثة عشر فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله وقلقيلية ونابلس والخليل وجنين واعتقلت المواطنين الثلاثة عشر.



وعلى صعيد متصل، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، عقب اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، وتم اغلاق الموقع امام المواطنين الفلسطينيين .



