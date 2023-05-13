الاحتلال دمر 57 وحدة سكنية بشكل كامل منذ بدء العدوان على غزة

الوكيل الاخباري - قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في قطاع غزة، إن حصيلة أعمال الرصد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تشير حتى تاريخه إلى أن قوات الاحتلال دمَّرت 57 وحدة سكنية بشكل كلي، تقطنها 58 أسرة مكونة من 374 فردًا.



وأضاف المركز في بيان صحفي السبت، أن 133 طفلًا شردوا بفعل قصف هذه المنازل و53 سيدة، بالإضافة إلى حوالي 300 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، وهجرت قسريا مئات الأطفال والنساء ممن دمرت منازلهم.



وبين أن عدد الشهداء ارتفع إلى 33 شهيداً، من بينهم 6 أطفال، و4 نساء، كما أصيب 147 آخرين بجراح مختلفة، من بينهم 48 طفلا، و26 سيدة.

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