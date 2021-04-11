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الأحد، 11-04-2021 09:47 م

بعد احتجازهم أكثر من ساعتين

الاحتلال يجبر مزارعا وعائلته على مغادرة أرضهم في الخليل

احتلال
جنود الاحتلال يجبرون مزارعا على مغادرة أرضه في بيت أمر شمال الخليل


الوكيل الإخباري - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزارعا وعائلته على مغادرة أرضهم، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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وقال الناشط الإعلامي الفلسطيني ، محمد عوض، في تصريحات صحافية،  إن قوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين، أجبروا المواطن سمير عبدالله الصليبي وعائلته على مغادرة أرضهم بمنطقة واد الوهادين المحاذية لمستوطنة " كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر،  4/11/2021، ومنعوهم من البقاء بالأرض البالغة مساحتها خمسة دونمات، بذريعة عدم حصولهم على تصريح لدخولها.

 

وأضاف عوض أن جنود الاحتلال اقتلعوا أعمدة حديدية وضعها المواطن الصليبي، من أجل إنشاء بيت زراعي بلاستيكي.

 

المصدر : وفا 

 

 




 

 


 

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