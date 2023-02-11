الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

الوكيل الإخباري- أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي محمد الأعور على هدم منزله ذاتياً، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، إضافة إلى تعرضه للاعتقال إذا لم يتم التنفيذ قبل الـ 15 من الشهر الجاري، ما اضطره وعائلته للانتقال واستئجار منزل آخر.



وكان الاحتلال قد أخطر بهدم منزل الأعور مرات عديدة، علما أنه يقطنه هو وعائلته منذ عام 2015، وتوجه آنذاك إلى عدة جهات قانونية، ودفع مبالغ مالية طائلة للحيلولة دون تنفيذ أمر الهدم.