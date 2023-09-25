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الإثنين، 25-09-2023 04:41 م

الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى بني عودة للمرة الرابعة

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الوكيل الإخباري- جدّدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى حسين بني عودة، (48 عاماً) من بلدة طمون للمرة الرابعة على التوالي.

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وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الإثنين، إنّ المعتقل بني عودة اُعتقل بتاريخ الـ30 من أيار/مايو 2022، وحوّلته محكمة الاحتلال إلى الاعتقال الإداريّ.


ولفت إلى أنّ الأسير بني عودة تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1987، وفي عام 1992، أمضى عاماً بالأسر، وفي عام 2005 قضى خمس سنوات ونصف، وفي عام 2021 بدأت مواجهته للاعتقال الإداريّ، حيث بلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو (9) أعوام، منها (3) أعوام رهن الاعتقال الإداريّ
يُشار إلى أنّ مصطفى متزوج وهو أب لأربعة أبناء، علماً أنه فقدَ نجله مأمون (18 عاماً)، وهو رهن الاعتقال الإداريّ الحالي، في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم، وحرمه الاحتلال من وداعه.


يذكر أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ 1264 حتى نهاية شهر آب 2023، بينهم 20 طفلاً، وأربع أسيرات.

 

وفا


 




 

 


 

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