الاحتلال يجرف أراضي شرق يطا جنوب الخليل

الوكيل الإخباري- جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أراضي في منطقة بيرين شرق يطا بهدف التوسع الاستيطاني.

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وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور لـ"وفا"، إن آليات الاحتلال جرفت أراضي الفلسطينيين القريبة من البؤرة الاستيطانية "مكسبي زيف" المقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة بيرين شمال شرق يطا، تعود ملكيتها لعائلة برقان، بهدف التوسع الاستيطاني.



يذكر أن قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة، وتشدد من إجراءاتها ضدهم، وذلك بهدف تهجيرهم من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني.

وفا