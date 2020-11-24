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الثلاثاء، 24-11-2020 02:55 م

الاحتلال يجرف أراضي في رأس كركر في رام الله

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الوكيل الإخباري- شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بتجريف أراضٍ في قرية رأس كركر غرب رام الله.
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وقال المواطن الفلسطيني نعمان نوفل ، إن جرافات الاحتلال شرعت بشق خط لمياه الصرف الصحي القادمة من المستوطنات المحاذية لمنطقة رأس أبو زيتون شمال شرق القرية.

ولفت إلى أن الاحتلال كان قد شق طريقا ترابية في تلك المنطقة قبل نحو شهرين، وأتت الطريق على طول أرضه البالغة نحو 50 دونماً.

وتابع نوفل: "يمنعني الاحتلال من دخول أرضي إلا بموجب تصريح، بعد أن أحاط الأرض بسياج شائك وأقام على مدخلها بوابة حديدية".

وأشار إلى أنه تمكن السنة الماضية من استصلاح أرضه، لكن الاحتلال أعاد تخربيها بتسويتها واقتلاع معظم أشجارها.


 




 

 


 

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