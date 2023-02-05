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الأحد، 05-02-2023 11:48 ص

الاحتلال يحاصر أريحا لليوم التاسع ويعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

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الوكيل الإخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حصار مدينة أريحا، لليوم التاسع على التوالي، وتقوم بتقييد حركة مركبات الفلسطينيين، والتدقيق في هويات ركابها، في الوقت الذي اعتقلت فيه قوات الاحتلال 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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وأوضح شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوبي المدينة فجر أمس السبت، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا بجروح، وصفت حالة 2 منهم بالخطيرة، فيما اعتقلت آخرين.


ومنذ 29 كانون الثاني الماضي، أغلق جيش الاحتلال شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام الفلسطينيين، كما أغلق المدخل الشمالي واحتجز عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.


جاء ذلك بعد عملية إطلاق نار استهدفت مطعمًا على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان.


ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم انسحب من المكان، وما زال جيش الاحتلال يلاحقه.


إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم، وسط إطلاق كثيف للنيران، مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة ونابلس وأريحا وجنين واعتقلت 17 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون.

 

بترا


 




 

 


 

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