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الأحد، 04-09-2022 10:41 ص

الاحتلال يحتجز مركبة تقل جثمان الشهيد أبو محاميد على مدخل بيت لحم

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الوكيل الإخباري - احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المركبة التي نقلت جثمان الشهيد المعتقل موسى هارون أبو محاميد.

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وأفاد مصدر أمني لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز النشاش العسكري على المدخل الجنوبي لمحافظة بيت لحم احتجزت المركبة التي نقلت جثمان الشهيد ابو محاميد أثناء توجهها إلى مستشفى عالية بالخليل للتشريح، إلا أنها أفرجت عنها في وقت لاحق.


وكانت قوات الاحتلال، سلمت مساء أمس السبت، جثمان الشهيد أبو محاميد، من بيت تعمر، ونقل عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.


أبو محاميد أسير سابق، أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال في فترات اعتقال متفرقة، وأصيب برصاص الاحتلال في قدمه عام 2013.


وكان نادي الأسير، أعلن صباح أمس الأول، عن استشهاد أبو محاميد (40 عاما) في مستشفى "اساف هاروفة"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

 

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