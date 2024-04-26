عاجل شاهد.. لحظة اعتقال الشرطة رئيسة قسم الفلسفة بجامعة إيموري الأميركية

الوكيل الاخباري - اعتقلت الشرطة الأميركية أمس الخميس أساتذة وطلابا من جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا خلال تظاهرة تضامنية مع قطاع غزة، وسط اعتداءات وإطلاق رصاص مطاطي وغاز مدمع.

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وأظهرت مقاطع فيديو اعتقال الشرطة واعتداءهم على رئيسة قسم الفلسفة نويل مكافي وأستاذة الاقتصاد كارولين فوهلين بجامعة إيموري إثر مشاركتهما في مظاهرة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف الدعم الأميركي لإسرائيل.