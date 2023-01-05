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الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية شرق القدس

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الخميس، 05-01-2023 04:55 م

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية شرق القدس

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الوكيل الاخباري- سلمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، إخطارات بهدم منشآت سكنية وزراعية في تجمعي السعيدي وأبو النوار شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر ، بأن بلدية الاحتلال سلمت المواطن الفلسطيني عيسى إبراهيم السعيدي، إخطارين بالهدم لبركس سكني وآخر زراعي، بحجة البناء دون ترخيص.

كما سلمت بلدية الاحتلال ثلاث عائلات من تجمع أبو النوار شرق القدس، إخطارات لهدم مساكنهم بحجة البناء دون ترخيص، وأمهلتهم أسبوعين لإخلائها.

وأفادت مصادر بأن المساكن تعود للمواطنين الفلسطينيين: جعفر علي إبراهيم جهالين، ومحمد يوسف محمد جهالين، وسليمان إبراهيم سعد حمادين.

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