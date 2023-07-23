الاحتلال يخطر بهدم منشآت في سلوان بالقدس المحتلة

الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، عدة بلدات في محافظة القدس المحتلة، وسلّمت أوامر بهدم منشآت في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك .

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وفي بلدة سلوان اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة وسلّمت أوامر بهدم عدد من المحلات التجارية تعود لإحدى العوائل المقدسية، كما سلمت مواكنا قرارا بهدم منزله في حي بطن الهوى بسلوان .



وبحسب بيان لمركز معلومات وادي حلوة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، وضاحية البريد ببلدة الرام، لتركيب جدار معدني فوق مقطع جدار الفصل العنصري شمال شرق القدس المحتلة.