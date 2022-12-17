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السبت، 17-12-2022 10:08 ص

الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

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الوكيل الإخباري - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة في محيط ما يسمى "موقع كيسوفيم" العسكري، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية القريبة من السياج الفاصل شرقي البلدة ما أجبر المزارعين على ترك أراضيهم ومغادرتها خشيةً على حياتهم.


وتتعمد قوات الاحتلال مهاجمة المزارعين الذين يعملون في أراضيهم الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها من أجل تحصيل لقمة عيشهم.

 

وفا


 




 

 


 

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