الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل في خانيونس

الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس بقطاع غزة، بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

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وأضافت الجمعية في بيان، أن الأوضاع الإنسانية في محافظتي غزة والشمال مأساوية جراء استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إيصال المساعدات، إذ يعاني 800 الف فلسطيني هناك من شح كبير في المواد الأساسية.