غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة يعالج 10 آلاف مريض

الوكيل الاخباري - قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان الدكتور صبحي سكيك، بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة، إن لدينا عشرة آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية .

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وأضاف سكيك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "لا يوجد لدينا أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة".