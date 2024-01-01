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غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة يعالج 10 آلاف مريض

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المقاومة: مقتل 15 جنديا إسرائيليا في تفجير حقل ألغام بغزة

الإثنين، 01-01-2024 07:19 م

غزة: خروج مستشفى خاص بمرض السرطان عن الخدمة يعالج 10 آلاف مريض

غارة إسرائيلية على غزة وفا.jfif_c47fdcab-c406-4eed-9a23-79fbc296a367.jpg-d62cfaf1-90bb-4c1f-9ae6-2c90a5eb38eb


الوكيل الاخباري - قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للسرطان الدكتور صبحي سكيك، بعد خروج المستشفى قسرا عن الخدمة، إن لدينا عشرة آلاف مريض سرطان في ظروف قاهرة وغير إنسانية .

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وأضاف سكيك في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، "لا يوجد لدينا أي نوع من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان في قطاع غزة، مؤكدًا أنه تم رفع ما يزيد عن 2200 تحويلة لمرضى السرطان للعلاج بالخارج وقد سافر عدد منهم لبعض الدول الشقيقة".

 

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