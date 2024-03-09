السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 09-03-2024 03:33 م

الاحتلال يستولي على جرار زراعي ومستعمرون يطاردون الرعاة بمسافر يطا في الخليل

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الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرار زراعي، وطاردت رعاة الأغنام واحتجزت عددا من المواطنين، فيما أتلف مستعمرون محاصيل زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل.اضافة اعلان


وأفات مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي يقل 7 أفراد من قرية جنبا بمسافر يطا، واحتجزتهم في معسكر الدقيقة لعدة ساعات.

كما أطلق مستعمرون أغنامهم في مساحات واسعة من محاصيل المواطنين الزراعية بالقرب من قرية الفخيت، وطاردوا رعاة الأغنام في شعب البطم والجوايا، ومنعوهم من الدخول الى أراضيهم لرعي أغنامهم.

 




 

 


 

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