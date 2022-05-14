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السبت، 14-05-2022 05:04 م

الاحتلال يستولي على جرافة شرق طولكرم

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الوكيل الاخباري- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على جرافة في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكر شهود عيان في فلسطين، أن قوات الاحتلال اقتحمت أرضا على الأطراف الشرقية للبلدة، واستولت على جرافة "باجر"، تعود ملكيتها للمواطن الفلسطيني سائد رجب، بينما كان نجله يعمل باستصلاح الأرض، ونقلتها الى داخل مستوطنة "عناب" المقامة على أراضي البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تمارس تضييقها على المزارعين، خاصة أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية المحاذية للمستوطنات، من خلال اجبارهم على مغاردتها، والاستيلاء على معداتهم الزراعية ومنعهم من العمل.

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