الاحتلال يستولي على حفار في يطا جنوب الخليل

الوكيل الإخباري-استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاحد، على حفار، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

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وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة البويب شرق يطا، واستولت على الحفار، الذي يعود للمواطن الفلسطيني عادل حمامدة، أثناء حفره بئر مياه في تلك المنطقة.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين من حفر الآبار، ومن تمديد شبكات المياه في تلك المناطق، خاصة القريبة من المسافر، وتقوم بتدمير والاستيلاء على ما هو قائم منها، وذلك بهدف التضييق على المواطنين، وتهجيرهم؛ لصالح مشاريعه الاستيطانية.