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الجمعة، 24-03-2023 06:04 م

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين طارق معالي وكرم سلمان

تت


الوكيل الاخباري - سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين طارق يوسف معالي من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وكرم علي سلمان من قرية قوصين غرب نابلس.

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وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن طواقمها في مديريتي نابلس ورام الله استلمت جثماني الشهيدين، حيث سيتم نقل جثمان الشهيد معالي لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، فيما سيتم نقل جثمان الشهيد سلمان لمستشفى رفيديا في نابلس، ليواريا الثرى حسب ترتيبات عائلتيهما.


وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها تبذل جهودا حثيثة ومستمرة بتوجيهات الوزير حسين الشيخ، من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال .


واستشهد الشاب طارق معالي في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص مستوطن، على "جبل الريسان" شمال غرب رام الله، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه منذ ذلك الحين.


والشهيد معالي متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم: وليد (12 عاما)، وليث (8 عاما)، وأحمد (6 أعوام)، وكان يعمل في محل ألومنيوم خارج القرية، وهو أسير سابق أمضى عامين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.


والشاب كرم سلمان، استشهد في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي برصاص مستوطن، قرب مستوطنة "كدوميم" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية.

 

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