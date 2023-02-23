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الوكيل الاخباري

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الخميس، 23-02-2023 10:13 ص

الإضراب الشامل يعم فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس

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الوكيل الإخباري - عمّ الإضراب محافظات فلسطين اليوم الخميس، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

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وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات  الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.


وذكرت القوى الوطنية في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي إسنادا لأهالي نابلس العصية على الانكسار، وأن الشعب الفلسطيني الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر.


وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، أمس الأربعاء، وارتكبت مجزرة أسفرت عن استشهاد 11 فلسطينيا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.


وفا


 




 

 


 

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