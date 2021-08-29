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الأحد، 29-08-2021 08:24 م

الاحتلال يشرع بإقامة بؤرة استيطانية في جنين

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الوكيل الإخباري - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بوضع كرفانات في منطقة جبلية قرب حاجز برطعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري جنوب غرب جنين تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية.

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وأفاد رئيس بلدية برطعة غسان قبها بأن سلطات الاحتلال قامت بوضع كرفانات في منطقة جبلية قرب حاجز برطعة العسكري من الجهة الجنوبية للبلدة، وتعد من أحواض قرية زبدة القريبة من برطعة، وذلك تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

 

المصدر : وفا 

 

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