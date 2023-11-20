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الإثنين، 20-11-2023 02:56 م

الاحتلال يشرع بهدم بناية سكنية من أربعة طوابق في القدس

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الوكيل الاخباري- شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم بناية سكنية قيد الإنشاء، في بلدة الزعيم، شرق القدس.

وقال رئيس بلدية الزعيم ضرغام خليل لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزعيم وحاصرت بناية سكنية تعود للمقدسي محمود أبو الهوى في حي الشيخ عنبر من البلدة، وشرعت بهدمها.

وأضاف أن البناية السكنية قيد الإنشاء وتتكون من أربعة طوابق، تبلغ مساحة كل طابق منها 360 مترا مربعا.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال منعت صاحب البناية وجمعا من أهالي البلدة ممن حاولوا التصدي لعملية الهدم، من الاقتراب من المكان.

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