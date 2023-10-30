رسائل مزلزلة من المقاومة للاحتلال الاسرائيلي

الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم سرايا القدس أبوحمزة "تواصل قواتنا برفقة فصائل المقاومة استبسالها ميدانياً عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم".



وتابع : يا جيش الهزائم، وقوافل الجرذان القادمة إلى غزة العزة، أخبروا غالنت، وهاليفي.. ما الذي حصل لكم غرب بيت لاهيا وشرق خانيونس وبيت حانون.



وأكمل: يا قوافل الجرذان، أخبروا قادتكم، ماذا حدث لكم في حي الزيتون اليوم وكيف تم استدراجكم كالأغبياء إلى كمائن الموت وحقول الرعب.. تقدّموا إنا والله بكم متربصون.



واعلن قتل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى السرايا جراء قصف الاحتلال.

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