الاحتلال يصادر 50 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية

الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقع على مصادرة 139 مليون شيكل (50 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية.

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وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الأمر صدر وفقا لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الخميس الماضي، ضمن العقوبات التي تقرر فرضها على السلطة الفلسطينية، بعد توجهها إلى محكمة لاهاي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم خصم مبلغ الـ 139 مليون شيكل، من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية كل شهر.



بترا

