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السبت، 09-12-2023 10:08 ص

الاحتلال يصيب شابا ويعتقله وشقيقه في دورا جنوب الخليل

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الوكيل الاخباري- أصيب شاب بجروح، فجر اليوم السبت، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبه داخل منزله في بلدة دورا جنوب الخليل، قبل أن يتم اعتقاله هو وشقيقه.اضافة اعلان


وأفاد مصدر، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حي رجم أبو هلال ببلدة دورا، وداهموا منزل المواطن يوسف عمرو، وأطلقوا الرصاص داخله، ما تسبب بإصابة نجله ساري (26 عاما) قبل أن يقوم الجنود باعتقاله هو وشقيقه صهيب (23 عاما).

وقال الوالد يوسف عمرو، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، ما أدى لإصابة نجله ساري، حيث منع الجنود أحدا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن يقوموا باعتقاله وهو ينزف، واقتادوه وصهيب الى جهة غير معلومة.

 




 

 


 

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