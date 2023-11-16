الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

"عمل بطولي" .. أول تعليق من حماس على عملية النفق بالضفة الغربية

الإحصاءات: 2.6 طفل معدل الإنجاب في الأردن لعام 2023

عقب عملية إطلاق النار.. الاحتلال يغلق مداخل بيت لحم ويداهم الخليل - فيديو

الفيدرالي الأمريكي يربك الأسواق ويلوح بإمكانية رفع الفائدة مجددا

النزاهة ومكافحة الفساد: توقيف شخصين 15 يوما تلاعبا بأموال الدفعة الواحدة للعمالة الوافدة

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

وجهاء لواء ماحص والفحيص يثمنون جهود ومساعي الملك لوقف الحرب على غزة

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو

الأردن بالمرتبة 56 بمؤشر الفساد العالمي

الخارجية التركية : من المخجل رؤية استمرار هجمات إسرائيل على غزة

عاجل

شهيدان وجرحى في غارة للاحتلال على رفح

الخميس، 16-11-2023 02:31 م

عقب عملية إطلاق النار.. الاحتلال يغلق مداخل بيت لحم ويداهم الخليل - فيديو

2


الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال يوم الخميس، مداخل مدينة بيت لحم واقتحمت مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية إطلاق نار عند حاز النفق جنوبي القدس، أسفرت عن إصابة 7 مستوطنين.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "النشاش"، وحاجز "عقبة حسنة"، وحاجز الـ "DCO" وحاجز "الكونتينر"، المؤدية لمدينة بيت لحم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مكان عملية إطلاق النار عند حاجز النفق.


وداهمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، وفرضت حظر التجوال بالتزامن مع شنها حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في القرية.


وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان في القرية، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.


وفي السياق داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وأغلقت مدخلها الشمالي، فيما ذكرت مصادر عبرية أن منفذي عملية إطلاق النار من مدينة الخليل.


وكان الناطق بلسان شرطة الاحتلال أعلن ظهر اليوم، عن إصابة 7 مستوطنين بجراح في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز النفق جنوبي القدس، نفذها ثلاثة فلسطينيين.


وذكر أن ثلاثة مسلحين فلسطينيين هاجموا حاجزاً عسكريا على طريق الأنفاق جنوبي القدس، باستخدام بندقية من طراز م-16 ومسدسان، ما أدى لإصابة 7 مستوطنين.


وبحسب الإعلام العبري، استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار عند حاجز النفق قرب بيت لحم.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

لافروف: نحتاج للتفاوض والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية

3

"عمل بطولي" .. أول تعليق من حماس على عملية النفق بالضفة الغربية

k

القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على الجليل الأعلى

جيش-اقتحام-جيب-scaled

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو

11

الخارجية التركية : من المخجل رؤية استمرار هجمات إسرائيل على غزة

232

بايدن: القصف الإسرائيلي على غزة كان عشوائيا

أخبار متعلقة
جيش-اقتحام-جيب-scaled

قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية -فيديو

اعتقالات الضفة.jpg-408e7015-8d38-4589-aa9c-823bb6f5c589.jpg-b4ac6617-0a6c-4470-bf2b-5f3950fa379c

الاحتلال يعتقل 28 فلسطينياً من الضفة اليوم

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية

6b3f47ce41797a248e3327cb907a316b

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 155 فلسطينيا بالضفة الغربية

image_processing20231017-60713-461wx3

الاحتلال يفرض حظر التجول على سكان التجمعات البدوية شرق القدس