عقب عملية إطلاق النار.. الاحتلال يغلق مداخل بيت لحم ويداهم الخليل - فيديو

الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال يوم الخميس، مداخل مدينة بيت لحم واقتحمت مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية إطلاق نار عند حاز النفق جنوبي القدس، أسفرت عن إصابة 7 مستوطنين.

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وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "النشاش"، وحاجز "عقبة حسنة"، وحاجز الـ "DCO" وحاجز "الكونتينر"، المؤدية لمدينة بيت لحم، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في مكان عملية إطلاق النار عند حاجز النفق.



وداهمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، وفرضت حظر التجوال بالتزامن مع شنها حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في القرية.



وبحسب شهود عيان فإن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من الشبان في القرية، واعتدت عليهم بالضرب المبرح.



وفي السياق داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وأغلقت مدخلها الشمالي، فيما ذكرت مصادر عبرية أن منفذي عملية إطلاق النار من مدينة الخليل.



وكان الناطق بلسان شرطة الاحتلال أعلن ظهر اليوم، عن إصابة 7 مستوطنين بجراح في عملية إطلاق نار استهدفت حاجز النفق جنوبي القدس، نفذها ثلاثة فلسطينيين.



وذكر أن ثلاثة مسلحين فلسطينيين هاجموا حاجزاً عسكريا على طريق الأنفاق جنوبي القدس، باستخدام بندقية من طراز م-16 ومسدسان، ما أدى لإصابة 7 مستوطنين.



وبحسب الإعلام العبري، استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين نفذوا عملية إطلاق النار عند حاجز النفق قرب بيت لحم.