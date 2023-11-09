الاحتلال يعتقل مديري مدرستين خلال اقتحام بلدة جنوب الخليل

الوكيل الاخباري-

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مديري مدرستين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل.واكد المرشد التربوي لمدرسة البخاري الأساسية عبد الجليل ابو عواد لـ وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت المدرسة خلال وجود الطلبة، واعتقلت مدير المدرسة جعفر السلامين، وازالت الاعلام الفلسطينية من داخل المدرسة.واشار الى اعتقال مدير مدرسة السموع الثانوية موسى ابو عواد، بعد اقتحام المدرسة أيضا .وبين أن جنود الاحتلال ألقوا قنابل الغاز السام في محيط المدرستين ما أدى لإصابة عديد الطلبة بحالات اختناق.