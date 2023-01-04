الاحتلال يصيب شابين ويعتقل ثلاثة آخرين خلال اقتحام جنين

الوكيل الاخباري - أصيب صباح اليوم الأربعاء، شابان، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

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وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.



وأضافوا أن أحد الشبان أصيب بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدعسه بعد أن سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.



وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت من قباطية كلا من: مروح ياسر خزيمية، ومحمد محمود لطفي ابو الرب، وعبد الله أبو وعر.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال دعست شابا أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وفا