الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله.

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وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: عمر محمد البرغوثي (27 عاما) من بلدة كوبر، وعبد المعطي الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين، ومحمد مصطفى موسى (22 عاما)، ومحمد ناصر الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت لقيا، وشقبا غرب رام الله، وبيرزيت، ودير أبو مشعل، ودير غسانة شمالا.

المصدر : وفا

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