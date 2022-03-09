الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 10:55 ص

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من الخليل

FD5T4bqXMAMx1e3


الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم اسيران محرران من محافظة الخليل.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء من مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد عرفات القواسمي، واشرف المحتسب، وشاهر أبو عيشة، ونبيل عابدين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.


وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت رأفت ذياب أبو قبيطة، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة يطا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
GewQbiwdLL5x3HK93Sjym0nN2IMcl4kilg6Z1tfx

تمديد توقيف 11 أسيرا من جنين لفترات مختلفة

thumb-4

الأسير أنس حثناوي من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

d5984917256c95aedf6cf7d0eebc9cb1

الاحتلال يعتقل 20 مواطنا فلسطينيا من الضفة

images

الاحتلال يعتقل شابا من الزاوية غرب سلفيت

1561360526Akeam

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة الرام شمال القدس

22022174456345982659

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فتى من بلدة تقوع، شرق بيت لحم.

أخبار متعلقة
الاحتلال ١

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش عدة منازل بالخليل

الاحتلال ٢

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

d17f08f882a820840b79a2bb143e5b28

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

احتلال8

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من الخليل

1220216132156216207731

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

aKyDy

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة بيت أمر