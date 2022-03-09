الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من الخليل

الوكيل الإخباري-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين فلسطينيين، بينهم اسيران محرران من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء من مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين محمد عرفات القواسمي، واشرف المحتسب، وشاهر أبو عيشة، ونبيل عابدين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت رأفت ذياب أبو قبيطة، عقب دهم وتفتيش منزله في بلدة يطا.



وفا

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