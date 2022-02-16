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الأربعاء، 16-02-2022 08:31 ص

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

الاحتلال ٢


الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من قرية التوانة بمسافر يطا وثالث من بلدة بيت أمر، في محافظة الخليل.

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وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسامة فضل أحمد ربعي (33 عاما)، والمسن ربحي أحمد ربعي (65 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في القرية.


وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض لـ"وفا" بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا شمال البلدة واقتحمت منزل المواطن عبد الفتاح الطيط وفتشته وعبثت بمحتوياته واعتقلت نجل صاحب المنزل يوسف عبد الفتاح محمود الطيط (23 عاما).

 

وفا


 




 

 


 

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