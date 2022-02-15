الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 03:43 م

مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

d17f08f882a820840b79a2bb143e5b28


الوكيل الإخباري-اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل وفا، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت، صوب المواطنين والمحلات التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقه، ولم يبلغ عن إصابات.


وكان قد أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ناصر أبو حميد

نقل الأسير المريض ناصر أبو حميد لمستشفى 'برزلاي' لوجود ماء على الرئتين

gosFK

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في سلواد شرق رام الله

1tgoV

الاحتلال يواصل تدريباته في مناطق واسعة من الأغوار الشمالية

thumb

الاحتلال يخطر بهدم منزل وبيت تعبئة زراعي في قرية كردلة بالأغوار الشمالية

ZfFg7

وزير داخلية الاحتلال يقتحم منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

9a35a33549e5c3054fda78d496621504 (1)

الاحتلال يصادر مضخة وخلاط باطون في قلقيلية

أخبار متعلقة
a6777c9a1ec013c503b34feedcd7dc42

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة القدس

1567585165vyUer

الاحتلال يغلق المحال التجارية في البلدة القديمة من الخليل

احتلال ٣

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

09b4c20a3aa031056805ea01bd02db95

قوات الاحتلال تقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف

bXKuF

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الخليل

11202130124014725126669

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل