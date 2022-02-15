مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الوكيل الإخباري-اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وأفاد مراسل وفا، بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين العزل وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز جنود مدججين بالسلاح الحاجز واقتحموا وسط المدينة، وأطلقوا قنابل الصوت، صوب المواطنين والمحلات التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري ما تسبب بإغلاقه، ولم يبلغ عن إصابات.



وكان قد أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت، صباح اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب شمال الخليل.



وفا

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