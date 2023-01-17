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الثلاثاء، 17-01-2023 10:06 ص

الاحتلال يعتقل عشرة فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عشرة فلسطينيين من محافظة الخليل.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الفوار جنوب الخليل تسعة فلسطينيين وهم، المسن يوسف عبد المجيد الطيطي (65 عاما) وأحمد كمال أبو طعيمة (20 عاما) ووعد جمال البدوي (27 عاما) وفراس براهمية، وأمير عماد غطاشة، ومحمد هاني الخطيب، وجواد هديب، واكرم جميل أبو هشهش، ونجله أنس.


كما اعتقلت من مدينة الخليل الشاب ناجح نضال عبد الفتاح العويوي، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.


وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة، عرف من أصحابها: بدر وجمال محمود فطافطة في بلدة ترقوميا، وفوزي توايهة في بلدة حلحول، حيث استولت على مركبته وجهاز تسجيل الكاميرات الخاص بمنزله، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

 

وفا


 




 

 


 

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