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الإثنين، 06-11-2023 07:05 ص

الاحتلال يعتقل عهد التميمي في رام الله

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الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

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وعهد التميمي 22 عاما، هي ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلاميا منذ كانت طفلة، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها ناريمان التميمي في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح، في أغسطس 2012، في مشهد تناقلته وسائل إعلام عالمية.

 

وفا

 




 

 


 

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