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الأحد، 08-10-2023 12:06 م

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على شمال فلسطين

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الوكيل الاخباري - فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية في فلسطين، ما أدى إلى عرقلة تنقل الفلسطينيين.

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ففي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة بيت لحم كافة، حيث أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية، كما أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة إلى إغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية، ومدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والاسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيسي لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.  


وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بكلا الاتجاهين، ومنعت مرور الفلسطينيين، وأغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية.


كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ومدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة الفلسطينيين.

 

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